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Абу Рудейна: Палестина с ее землями, историей и святыми местами не продается

Абу Рудейна: Палестина с ее землями, историей и святыми местами не продается Палестина не является инвестиционным проектом, ее земли не подлежат продаже.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 17:08
Абу Рудейна: Палестина с ее землями, историей и святыми местами не продается

Палестина не является инвестиционным проектом, ее земли не подлежат продаже.

Как передает Report, об этом сообщило алестинское агентство WAFA со ссылкой на заявление официального представителя президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Палестина с ее землями, историей и святыми местами не продается и не является инвестиционным проектом", - сказал он, отметив, что права палестинского народа "не подлежат переговорам и не являются разменной монетой".

Отметим, что президент США Дональд Трамп Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира.

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