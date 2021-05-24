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Абу-Даби отменяет карантин для туристов из Азербайджана

Абу-Даби отменяет карантин для туристов из Азербайджана Столица ОАЭ Абу-Даби объявил новый «зеленый список» для граждан стран, освобожденных от карантина, начиная с 23 мая, из-за нового типа коронавирусной инфекции.
Другие страны
24 мая 2021 г. 03:44
Абу-Даби отменяет карантин для туристов из Азербайджана

Столица ОАЭ Абу-Даби объявил новый «зеленый список» для граждан стран, освобожденных от карантина, начиная с 23 мая, из-за нового типа коронавирусной инфекции.

Как передает Report, по сравнению с предыдущим списком от 25 апреля, в новый список вошли Азербайджан, Германия, Кыргызстан, Молдова, Испания и США.

Прибывающим из этих стран лицам не нужно соблюдать обязательный карантин после приземления в Абу-Даби, однако они должны сдать ПЦР-тест на коронавирус COVID-19 по прилете.

Отметим, что Абу-Даби требует, чтобы путешественники из стран, которые в настоящее время не находятся в «зеленом списке», оставались на карантине в течение 10 дней. В «зеленый список» входят страны, регионы и территории, которые не нуждаются в карантине.

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Версия на азербайджанском языке Əbu-Dabi Azərbaycan vətəndaşları üçün karantini ləğv etdi

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