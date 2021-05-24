Абу-Даби отменяет карантин для туристов из Азербайджана

Столица ОАЭ Абу-Даби объявил новый «зеленый список» для граждан стран, освобожденных от карантина, начиная с 23 мая, из-за нового типа коронавирусной инфекции.
Прибывающим из этих стран лицам не нужно соблюдать обязательный карантин после приземления в Абу-Даби, однако они должны сдать ПЦР-тест на коронавирус COVID-19 по прилете.
Отметим, что Абу-Даби требует, чтобы путешественники из стран, которые в настоящее время не находятся в «зеленом списке», оставались на карантине в течение 10 дней. В «зеленый список» входят страны, регионы и территории, которые не нуждаются в карантине.