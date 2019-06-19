Абрамович намерен приобрести за $64 млн самую дорогую виллу Израиля

Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн. Как передает Report со ссылкой на издание Calcalist дом расположен в Герцлии-Питуах в 15 км от Тель-Авива.

По некоторым данным, объект площадью 2 тыс. кв. м. является самым дорогим в Израиле. Как уточняет Calcalist, три месяца назад Абрамович арендовал виллу, а впоследствии подписал опцион на её приобретение.

В мае 2018 года СМИ передавали, что бизнесмен получил израильский паспорт.