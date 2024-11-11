АБР представит в Баку инновационный финансовый механизм IF-CAP

Азиатский банк развития (АБР) 12 ноября в рамках COP29 в Баку представит флагманский инновационный механизм финансирования мер по борьбе с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе (IF-CAP).

Азиатский банк развития (АБР) 12 ноября в рамках COP29 в Баку представит флагманский инновационный механизм финансирования мер по борьбе с изменением климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе (IF-CAP).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.

"Это мероприятие высокого уровня является началом запуска работы IF-CAP, стратегической инициативы Азиатского банка развития по мобилизации масштабного финансирования мер по борьбе с изменением климата для предоставления необходимых средств развивающимся странам-членам", - отмечается в публикации.

Согласно информации, в мероприятии, посвященном запуску IF-CAP, примут участие президент АБР Масацугу Асакава, должностные лица финансовых партнеров IF-CAP, представители развивающихся стран-членов и другие заинтересованные стороны.

IF-CAP - это флагманский инструмент, который позволит АБР достичь своего целевого показателя климатического финансирования в размере более 100 млрд долларов США в год и достичь уровня в 50% от общего объема выделенного финансирования к 2030 году.