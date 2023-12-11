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АБР предоставит кредит в размере 155 млн долларов для поддержки реформ в Пакистане

АБР предоставит кредит в размере 155 млн долларов для поддержки реформ в Пакистане Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит Пакистану в размере 155,5 млн долларов для поддержки реформ, направленных на расширение доступа женщин к финансовой деятельности и предоставление субсидий возглавляемым ими микро-, малым и средним предприятиям.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 15:07
АБР предоставит кредит в размере 155 млн долларов для поддержки реформ в Пакистане

Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит Пакистану в размере 155,5 млн долларов для поддержки реформ, направленных на расширение доступа женщин к финансовой деятельности и предоставление субсидий возглавляемым ими микро-, малым и средним предприятиям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, кредит обеспечит доступ 510 тыс. пакистанских женщин к банковским займам, в том числе через цифровые каналы, к получению ими финансовой грамотности и улучшит условия женского труда в финансовом секторе.

"Инклюзивное и устойчивое развитие Пакистана не может быть достигнуто, если женщины в стране не будут иметь равных экономических возможностей и преимуществ", - сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Новый кредит АБР поможет преобразовать нынешнюю финансовую экосистему Пакистана, чтобы содействовать расширению доступа женщин к финансовым активам и дать им возможность повысить уровень жизни и свой вклад в развитие национальной экономики, отметил он.

Ожидается, что 100 млн долларов из суммы кредита будут использованы для поддержки направленных на эти цели правовых реформ в Пакистане, 55 млн - на кредитование женщин-предпринимателей.

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