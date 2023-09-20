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АБР понизил прогноз экономического роста Индии до 6,3%

АБР понизил прогноз экономического роста Индии до 6,3% Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз экономического роста Индии в текущем 2023-2024 финансовом году с 6,4% до 6,3% и повысил прогноз роста инфляции до 5,5% с 5%.
Другие страны
20 сентября 2023 г. 21:24
АБР понизил прогноз экономического роста Индии до 6,3%

Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз экономического роста Индии в текущем 2023-2024 финансовом году с 6,4% до 6,3% и повысил прогноз роста инфляции до 5,5% с 5%.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте банка.

Среди причин изменения прогноза в сторону понижения экономического роста АБР назвал снижение сельскохозяйственного производства в Индии из-за низкой интенсивности муссонных дождей летом 2023 года. По мнению аналитиков, это повлияет на рост стоимости продовольственной корзины и приведет к увеличению инфляции.

В апреле - июне рост ВВП страны составил 7,8% против 13,1% в тот же период 2022-2023 финансового года, сообщило ранее Министерство статистики и реализации программ Индии. В свою очередь управляющий индийским Центробанком Шиканта Дас заявлял, что рост реального ВВП страны в 2023-2024 финансовом году прогнозируется на уровне 6,5%.

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