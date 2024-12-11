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АБР одобрил выделение Пакистану $200 млн на модернизацию энергетической инфраструктуры

АБР одобрил выделение Пакистану $200 млн на модернизацию энергетической инфраструктуры Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 200 миллионов долларов США для модернизации энергетической инфраструктуры Пакистана и повышения способности распределительных компаний обеспечивать надежное электроснабжение.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 14:45
АБР одобрил выделение Пакистану $200 млн на модернизацию энергетической инфраструктуры

Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 200 миллионов долларов США на модернизацию энергетической инфраструктуры Пакистана и повышения способности распределительных компаний обеспечить надежное электроснабжение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБР.

Согласно информации, реализация проекта поможет значительно сократить потери энергии при ее передаче, повысить устойчивость инфраструктуры к изменению климата и стихийным бедствиям.

Проект направлен на удовлетворение быстро растущего спроса на электроэнергию в Пакистане.

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Версия на азербайджанском языке ADB Pakistanın enerji infrastrukturunun modernləşdirilməsi üçün 200 milyon ABŞ dolları ayırıb

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