Абэ выступил за стабильность отношений между Японией и Китаем

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что стране необходимо сформировать стабильные и дружественные отношения с Китаем, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Нам нужно сформировать наши дружественные отношения, стабильные отношения между Японией и Китаем. Я считаю, что каждая из стран должна приложить усилия для этого", - сказал он.

Он отметил, что страны уже "прошли через несколько раундов встреч на саммите", в результате которых японская и китайская стороны стремятся "к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений на основе общих стратегических интересов".

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хун Лэй заявил, что принятие Японией закона о расширении полномочий сил самообороны страны противоречит современным тенденциям мира, развития и сотрудничества.