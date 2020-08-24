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 Абэ установил рекорд на посту премьера Японии

 Абэ установил рекорд на посту премьера Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с наступлением понедельника по местному времени (19:00 воскресенья, бакинское время) вышел на первое место по непрерывной длительности нахождения на посту главы правительства за всю историю Японии.
Другие страны
24 августа 2020 г. 06:03
 Абэ установил рекорд на посту премьера Японии
Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с наступлением понедельника по местному времени (19:00 воскресенья, бакинское время) вышел на первое место по непрерывной длительности нахождения на посту главы правительства за всю историю Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в общей сложности он непрерывно возглавляет правительство страны 2 799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года.

В ноябре 2019 года действующий глава японского правительства уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьера-министра Японии за всю историю страны.

В 2018 году Абэ был вновь переизбран председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок, который, согласно партийному уставу, должен стать последним. Таким образом, он получил возможность возглавлять правительство вплоть до 2021 года.

Первый премьерский срок Абэ длился с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года (из-за болезни ему пришлось покинуть пост раньше положенного). Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 года после убедительной победы ЛДП на всеобщих выборах. Его сторонники неоднократно выступали с требованием дать главе правительства больше времени для проведения экономических реформ, а также Олимпийских игр в Токио.

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