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    Абэ: Токио стремится к нормализации отношений с КНДР

    Премьер-министр Японии заявил, что планирует лично встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном
    © AP Photo/Eugene Hoshiko

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и приложить усилия к нормализации отношений с Пхеньяном. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом но заявил, выступая с программной речью на открытии сессии парламента страны.

    По словам премьера, в ситуации вокруг Корейского полуострова происходят большие сдвиги после встречи лидеров КНДР и США в июне в Сингапуре, которую он назвал исторической.

    "В этих условиях мне следует лично встретиться с Ким Чен Ыном. Я не доложен упускать ни одного шанса для того, чтобы хоть на день раньше решить проблему похищенных японских граждан. Преодолев взаимное недоверие, я буду стремиться также урегулировать ракетно-ядерную проблему, подвести черту под несчастливым прошлым и нормализовать государственные отношения с Северной Кореей", - отметил Синдзо Абэ.

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