Абэ опубликовал музыкальное видео о своей жизни в самоизоляции - ВИДЕО

Синдзо Абэ https://report.az/storage/news/ce31fda309449140315699aed906080d/9e8af260-3d5a-4354-ad4c-0de7684d66eb_292.jpg

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье выложил на своих страницах в Facebook и Twitter небольшой видеоролик о том, как он проводит время в своем доме в условиях самоизоляции.

Как сообщает Report, к самоизоляции призвали всех жителей Токио и еще семи префектур страны, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Видео разделено пополам - левую часть экрана занимает известный в Японии певец Гэн Хосино, который, также находясь в самоизоляции, под гитару исполняет композицию Uchi de odorou ("Потанцуем дома"). В то же время в правой половине экрана Абэ запечатлен за игрой со своей собакой, чтением книги и просмотром телевизора.

"С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим нашим действиям мы спасаем множество жизней. И в эту самую минуту мы облегчаем бремя медицинских работников, которые ради нас сражаются в самых непростых условиях. Я благодарен всем и каждому за это", - гласит запись, сделанная премьер-министром Японии под этим видео.