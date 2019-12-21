​Абэ обсудил с Трампом по телефону ситуацию вокруг КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом глава японского правительства заявил журналистам по итогам беседы.

"Мы проанализировали текущую ситуацию вокруг Северной Кореи и обсудили наши будущие действия", - сказал он. Абэ также раскритиковал нынешнюю политику Пхеньяна и ряд провокационных действий с его стороны, включая ракетные пуски.

"Необходимо работать над денуклеаризцией посредством мирного диалога", - добавил премьер.

Вместе с тем он не привел никакой информации о том, обсудили ли стороны состоявшийся в пятницу и субботу визит президента Ирана Хасана Роухани в Токио.