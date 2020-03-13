​Абэ и Трамп провели телефонный разговор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в пятницу провели телефонные переговоры на фоне продолжающейся угрозы распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным телеканала, лидеры двух стран, вероятнее всего, обменялись мнениями о текущем положении дел с распространением коронавируса и подтвердили готовность к всестороннему сотрудничеству по этой проблеме.

Телефонный разговор Абэ и Трампа прошел на фоне высказываний американского президента о том, что Олимпийские игры в Токио стоило бы перенести на год из-за коронавируса. На данный момент не сообщается, поднимался ли этот вопрос в ходе беседы лидеров двух стран.