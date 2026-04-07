Абдельатти обсудил с коллегами из Ирака и Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти провел переговоры с главами МИД Ирака и Пакистана - Фуадом Хусейном и Мухаммадом Исхаком Даром, со спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, а также личным посланником Генсека ООН по Ближнему Востоку Жаном Арно.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе контактов, которые прошли в понедельник, была проведена оценка событий в регионе, а также усилий, направленных на достижение договоренностей между США и Ираном для обеспечения деэскалации.

"Абдельатти подтвердил важность приоритета диалога и дипломатии для достижения компромиссного решения, которое обеспечит спокойствие и избавит регион от масштабных последствий", - говорится в сообщении.

Стороны также обсуждали тяжелые последствия конфликта для судоходства, цепочек поставок, продовольственной безопасности и международной торговли, а также для энергетической безопасности в свете роста цен на энергоносители и нефть.