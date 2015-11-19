​Абдельхамида Абауда сочли причастным к терактам в Париже

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Французские власти считают Абдельхамида Абауда, которого называют главным вдохновителем недавнего теракта в Париже, причастным к планированию еще четырех несостоявшихся террористических атак, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв в четверг уточнил, что всего с весны этого года спецслужбы предотвратили на территории страны шесть терактов. По словам министра, Абауд был причастен к организации четырех из них.

В четверг французские власти подтвердили, что Абауд, объявленный до этого в международный розыск, погиб во время штурма спецназом здания в Сен-Дени утром в среду. Его тело опознали по отпечаткам пальцев.

В то же время второй предполагаемый участник парижских атак, Салах Абдесалам, до сих пор находится в бегах. Установить его местонахождение не удалось. Следователи не исключают, что он сбежал из страны.

Серия взрывов и скоординированных нападений на мирных граждан произошла в Париже в ночь на 14 ноября. В результате погибли по меньшей мере 129 человек, еще более 300 получили ранения, состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Ответственность за случившееся взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах. Сообщалось, что Абауд присоединился к ней в 2013 году.