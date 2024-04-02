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Абдель Фаттах ас-Сиси принес присягу в качестве президента Египта

Абдель Фаттах ас-Сиси принес присягу в качестве президента Египта Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принес конституционную присягу перед членами Палаты представителей (парламента) и таким образом официально вступил в должность главы государства в третий раз.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 13:34
Абдель Фаттах ас-Сиси принес присягу в качестве президента Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принес конституционную присягу перед членами Палаты представителей (парламента) и таким образом официально вступил в должность главы государства в третий раз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония состоялась в новой административной столице Египта - Новом Каире.

"Торжественно клянусь всемогущим Богом, что на своем посту буду работать над сохранением республиканского строя в Египте, уважать конституцию и иные законы страны, всецело заботиться об интересах народа, а также охранять суверенитет государства и его территориальную целостность", - объявил ас-Сиси.

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Версия на азербайджанском языке Əbdülfəttah əs-Sisinin andiçmə mərasimi keçirilib
Версия на английском языке Abdel Fattah el-Sisi sworn in as President of Egypt

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