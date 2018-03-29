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    Абдель Фаттах ас-Сиси лидирует на выборах президента Египта

    Он получил более 21,5 млн голосов из 60 млн

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Предварительные итоги подсчета голосов на президентских выборах в Египте свидетельствуют о победе действующего главы арабской республики Абдель Фаттаха ас-Сиси, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Так, согласно данным на утро, он получил более 21,5 млн голосов.

    Единственный конкурент нынешнего президента Муса Мустафа Муса набирает лишь 721 тыс. голосов.

    Всего в Египте правом голоса обладают 60 млн граждан страны.

    Данные о явке избирателей в течение трехдневного голосования пока не приводятся.

    Выборы президента в крупнейшей арабской республике прошли 26−28 марта. Избирательная кампания официально стартовала 24 февраля и продлилась до 23 марта.

    По конституции Египта, ас-Сиси имеет право выдвигаться на второй и последний президентский срок.

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