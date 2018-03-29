Абдель Фаттах ас-Сиси лидирует на выборах президента Египта

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Предварительные итоги подсчета голосов на президентских выборах в Египте свидетельствуют о победе действующего главы арабской республики Абдель Фаттаха ас-Сиси, передает Report со ссылкой на Reuters.

Так, согласно данным на утро, он получил более 21,5 млн голосов.

Единственный конкурент нынешнего президента Муса Мустафа Муса набирает лишь 721 тыс. голосов.

Всего в Египте правом голоса обладают 60 млн граждан страны.

Данные о явке избирателей в течение трехдневного голосования пока не приводятся.

Выборы президента в крупнейшей арабской республике прошли 26−28 марта. Избирательная кампания официально стартовала 24 февраля и продлилась до 23 марта.

По конституции Египта, ас-Сиси имеет право выдвигаться на второй и последний президентский срок.