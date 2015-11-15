Абдалла II: террористические организации - проблема региона и мира

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Региональные и мировые силы несут общую ответственность за противостояние террористическим группировкам, но заявил в воскресенье король Иордании Абдалла Второй, выступая перед началом очередной сессии Совета нации (парламента) королевства, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Терроризм — это самая большая опасность для нашего региона. Террористические группировки начали угрожать ряду государств региона и мира, свидетельством чего служит "Исламское государство", захватившее обширные территории в соседних Ираке и Сирии, что делает противостояние терроризму общей региональной и мировой ответственностью. Но в основе своей — это наша битва, битва мусульман против тех, кто стремится увести наше общество и поколения в сторону экстремизма и разделения", — отметил король, чью речь транслировало телевидение Иордании.

Он отметил, что Иордания продолжит бороться с попытками очернить ислам. "Война с силами зла, тьмы и терроризма — наша война, потому что враги ислама наносят удар, прежде всего, по нам", — сказал Абдалла Второй.

Заявление короля Иордании была сделано через два дня после террористических атак в Париже, в результате которых, по последним данным, погибли 129 человек, ранения получили более 300.

В пятницу вечером в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников.