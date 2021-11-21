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Абдалла Хамдок вновь возглавит правительство Судана

Абдалла Хамдок вновь возглавит правительство Судана Новое политическое соглашение между военными и гражданскими силами Судана подписано в воскресенье в Хартуме.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 17:40
Абдалла Хамдок вновь возглавит правительство Судана

Новое политическое соглашение между военными и гражданскими силами Судана подписано в воскресенье в Хартуме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило суданское гостелевидение, которое ведет прямую трансляцию из президентского дворца. Подписи под документом поставили глава управляющего Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан и Абдалла Хамдок, который вновь возглавит суданское правительство.

Основной пункт соглашения - это отмена решения армейского командования об отстранении Хамдока от должности, что подразумевает, что политик вновь возглавит правительство и приступит к формированию нового кабинета министров технократов.

Далее, в документе прописаны положения об "ускорении процесса формирования законодательного совета (парламента), а также о создании конституционного суда и назначении верховного судьи". Кроме того, стороны договорились создать в Судане единую национальную армию, освободить всех политических заключенных. "Суверенный совет обязуется контролировать переходный процесс к демократии в стране, но не будет вмешиваться в работу исполнительных органов власти", - отмечается в соглашении.

Военные и гражданские силы договорились также о расследовании последних акций протеста в стране и связанных с ними кровопролитных столкновений, жертвами которых только за последнюю неделю стали 50 человек.

Подписанное политическое соглашение призвано стать частью конституционной декларации 2019 года, в которую, как согласились стороны, будут внесены еще некоторые поправки "на основе консенсуса". "Партнерство между гражданскими лицами и военными является гарантом стабильности Судана и обеспечения своевременной передачи власти избранному гражданскому правительству", - отмечается в преамбуле политсоглашения.

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