Абдалла Хамдок вновь возглавит правительство Судана

Новое политическое соглашение между военными и гражданскими силами Судана подписано в воскресенье в Хартуме.
Основной пункт соглашения - это отмена решения армейского командования об отстранении Хамдока от должности, что подразумевает, что политик вновь возглавит правительство и приступит к формированию нового кабинета министров технократов.
Далее, в документе прописаны положения об "ускорении процесса формирования законодательного совета (парламента), а также о создании конституционного суда и назначении верховного судьи". Кроме того, стороны договорились создать в Судане единую национальную армию, освободить всех политических заключенных. "Суверенный совет обязуется контролировать переходный процесс к демократии в стране, но не будет вмешиваться в работу исполнительных органов власти", - отмечается в соглашении.
Военные и гражданские силы договорились также о расследовании последних акций протеста в стране и связанных с ними кровопролитных столкновений, жертвами которых только за последнюю неделю стали 50 человек.
Подписанное политическое соглашение призвано стать частью конституционной декларации 2019 года, в которую, как согласились стороны, будут внесены еще некоторые поправки "на основе консенсуса". "Партнерство между гражданскими лицами и военными является гарантом стабильности Судана и обеспечения своевременной передачи власти избранному гражданскому правительству", - отмечается в преамбуле политсоглашения.