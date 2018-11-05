ABC: В Вашингтоне молодежь сможет голосовать с 16 лет

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Власти Вашингтона рассмотрят возможность снижения избирательного возраста на федеральных и местных выборах до 16 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал ABC.

Столичный юридический комитет уже одобрил такое решение. Теперь 13 ноября снижение планки для участия в выборах будет вынесено на голосование Совета округа Колумбия.

Телеканал сообщает, что если большинство членов совета проголосуют за изменения в законе о выборах, то поправка уйдет на рассмотрение и подпись к мэру города. Кроме того, в случае принятия изменений они вступят в силу лишь через 30 дней, как гласит местное законодательство.

По данным ABC, 8 из 13 членов совета уже выразили свою поддержку молодым американцам, желающим принять участие в выборах. Если поправку примут, то Вашингтон станет первым крупным городом США, где 16-летние подростки будут иметь право голоса.

Под действие поправки попадут 10,4 тысяч юных американцев, которые смогут проголосовать на новых президентских выборах в 2020 году - на тот момент им будет 16 и 17 лет.