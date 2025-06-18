WSJ: США не приняли решение об атаке на Иран

Американские чиновники считают, что следующие 24-48 часов станут решающими в ситуации вокруг Ирана, поскольку в этот временной промежуток может быть принято решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля.

Состоявшееся в Белом доме закрытое совещание завершилось без принятия решения об ударе по Ирану.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, военное участие Вашингтона в операции против Тегерана было "одним из нескольких вариантов, которые обсуждались" на встрече, однако руководство США не смогло определиться с дальнейшими шагами.

При этом подчеркивается, что сам факт такой дискуссии повысил градус напряженности, поскольку стало ясно, что США рассматривают возможность силового решения иранской проблемы.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля против Ирана может быть принято в ближайшие 24-48 часов. Официальные лица в Израиле, по данным 12-го канала израильского телевидения, также считают, что США близки к участию в израильской операции.

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Американские чиновники считают, что следующие 24-48 часов станут решающими в ситуации вокруг Ирана, поскольку в этот временной промежуток может быть принято решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал ABC News.

За этот срок, указывает телеканал, Вашингтон может решить, возможно ли урегулировать конфликт с Ираном дипломатическими методами, или президент США Дональд Трамп решит прибегнуть к военным действиям.

По сведениям источников СМИ, Вашингтон по-прежнему считает, что им удастся вернуть Тегеран за стол переговоров и вынудить подписать сделку, предусматривающую полный отказ от обогащения урана.

С апреля этого года Иран и США вели непрямые переговоры при посредничестве Омана для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. После нескольких попыток достичь нового соглашения консультации оказались под угрозой срыва из-за разногласий по вопросу обогащения урана. Шестой раунд переговоров между делегациями двух стран был запланирован на 15 июня в Маскате, однако после атаки Израиля на Иран консультации были отменены.