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ABC: в США за семь дней в инцидентах со стрельбой погибли 430 человек

ABC: в США за семь дней в инцидентах со стрельбой погибли 430 человек Инциденты со стрельбой унесли жизни не менее 430 человек в США в период с 17 июля по 23 июля. Такие оценки представила в воскресенье американская телекомпания ABC на основе данных, собранных исследовательской организацией Gun Violence Archive.
Другие страны
26 июля 2021 г. 05:28
ABC: в США за семь дней в инцидентах со стрельбой погибли 430 человек

Инциденты со стрельбой унесли жизни не менее 430 человек в США в период с 17 июля по 23 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,такие оценки представила в воскресенье американская телекомпания ABC на основе данных, собранных исследовательской организацией Gun Violence Archive.

Согласно приведенной информации, в стране в течение указанных семи дней произошли не менее 915 инцидентов такого рода. Не менее 430 человек погибли, ранения получили 1 007 человек. Телеканал констатирует, что число случаев, о которых идет речь, быстро растет в последние месяцы.

По подсчетам организации, в 2020 году в США в различных инцидентах со стрельбой погибли около 43 тыс человек. Это максимальный показатель за время проведения специалистами Gun Violence Archive данных наблюдений. В текущем году в результате применения огнестрельного оружия в стране лишились жизни 24 тыс человек, это число продолжает расти. Согласно оценкам ABC, в этом году итоговый показатель может быть выше, чем в прошлом.

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