В результате стрельбы в США погибли три человека, двое ранены

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли, двое ранены в результате стрельбы в Пенсильвании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, в четверг поздно вечером 21-летний мужчина открыл стрельбу в баре P.J. Harrigan's, расположенном в отеле Ramada в городе Стейт-Колледж, в 3 км от учебного городка Университета Пенсильвании. Он застрелил молодую женщину, которая была его бывшей подругой, и тяжело ранил двух человек, находившихся в баре.

После этого нападавший уехал на своей машине от здания отеля и врезался на автомобиле в стену дома на одной из улиц рядом с университетом. Выйдя из машины, он ворвался в одну из квартир в этом доме и застрелил мужчину, находившегося в помещении. После этого злоумышленник покончил с собой.