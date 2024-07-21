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ABC: Рейтинг одобрения Трампа вырос после покушения

ABC: Рейтинг одобрения Трампа вырос после покушения Рейтинг одобрения экс-президента США Дональда Трампа вырос после покушения на него и состоявшегося на этой неделе съезда Республиканской партии.
Другие страны
21 июля 2024 г. 21:10
ABC: Рейтинг одобрения Трампа вырос после покушения
Дональд Трамп

Рейтинг одобрения экс-президента США Дональда Трампа вырос после покушения на него и состоявшегося на этой неделе съезда Республиканской партии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, подготовленного для телекомпании ABC социологической службой Ipsos.

Согласно исследованию, рейтинг одобрения Трампа на протяжении большей части последних четырех лет колебался, однако в свете последних событий вырос до 40%. В то время как рейтинг одобрения Байдена теперь составил 32%, который, по данным ABC, за последний год практически не изменился.

Опрос проводился 19-20 июля среди 1 141 американцев, погрешность составляет 3,1 п.п.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагается, что Демократическую партию США на них будет представлять Байден. Его кандидатура, как ожидается, может быть утверждена на общенациональном съезде демократов в Чикаго, который пройдет 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Трампом, состоявшихся 27 июня, в США стали все больше призывать Байдена отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Trampın reytinqi sui-qəsd cəhdindən sonra yüksəlib

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