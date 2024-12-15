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ABC News выплатит Трампу $15 млн

ABC News выплатит Трампу $15 млн Телеканал ABC News выплатит избранному президенту США Дональду Трампу $15 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать дело о защите чести и достоинства.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 02:20
ABC News выплатит Трампу $15 млн

Телеканал ABC News выплатит избранному президенту США Дональду Трампу $15 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать дело о защите чести и достоинства.

Как передает Report, это следует из документов, опубликованных в субботу в электронной базе суда Южного округа штата Флорида.

Согласно условиям договоренности, ABC News выплатит $15 млн в качестве благотворительного взноса в "президентский фонд и музей, который будет учрежден" истцом, а также оплатит юридические издержки Трампа на сумму $1 млн.

В марте он подал в суд на телеканал и его ведущего Джорджа Стефанопулоса, заявившего в эфире, что Трампа признали виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. По мнению адвокатов Трампа, ведущий ABC News знал, что ранее "жюри присяжных рассудило, что ответчик не совершал изнасилования". Однако Стефанопулос все равно выступил с ложным обвинением и "либо руководствовался злым умыслом, либо безрассудно пренебрег истиной", говорилось в иске.

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