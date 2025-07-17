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ABC: Минюст США уволил с должности прокурора дочь экс-главы ФБР

ABC: Минюст США уволил с должности прокурора дочь экс-главы ФБР ABC: Минюст США уволил с должности прокурора дочь экс-главы ФБР
Другие страны
17 июля 2025 г. 03:54
ABC: Минюст США уволил с должности прокурора дочь экс-главы ФБР

Министерство юстиции США уволило прокурора Морин Коми, работавшую над делами рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) и финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода и покончил с собой.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Морин - дочь бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, которого американская администрация подозревает в фабрикации документов по делу Эпштейна, а также в правонарушениях при изучении связей президента США Дональда Трампа с Россией и якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года.

По информации источников ABC News, Трамп ранее выражал недовольство тем, что Морин Коми продолжает занимать свою должность. Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что прокурор была отправлена в отставку без объяснения причин.

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