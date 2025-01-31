ABC: "Черные ящики" упавшего в Вашингтоне самолета извлекли из реки

"Черные ящики" самолета, потерпевшего в среду крушение в Вашингтоне, были найдены и переданы на расшифровку.

"Черные ящики" самолета, потерпевшего в среду крушение в Вашингтоне, были найдены и переданы на расшифровку.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По их сведениям, бортовые самописцы, фиксирующие переговоры пилотов в кабине и параметры полета авиалайнера, извлекли из реки Потомак и направили в Национальный совет по безопасности на транспорте.

Напомним, что самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Представители экстренных служб сообщали, что вероятно вышивших после происшествия не осталось.