ABC: "Черные ящики" упавшего в Вашингтоне самолета извлекли из реки

"Черные ящики" самолета, потерпевшего в среду крушение в Вашингтоне, были найдены и переданы на расшифровку.
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По их сведениям, бортовые самописцы, фиксирующие переговоры пилотов в кабине и параметры полета авиалайнера, извлекли из реки Потомак и направили в Национальный совет по безопасности на транспорте.
Напомним, что самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Представители экстренных служб сообщали, что вероятно вышивших после происшествия не осталось.