Аббас заявил, что будет добиваться полноценного членства Палестины в ООН

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Палестина намерена обратиться в ООН для того, чтобы стать полноправным членом организации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

"США приняли решение, противоречащее международному праву. Мы приступим к процедуре отмены этого решения, обратимся в ООН с целью его отмены и признания Палестины полноправным членом ООН. США нарушили условие объективности и беспристрастности, поэтому больше не могут быть стороной процесса урегулирования", - заявил Аббас, выступая на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

По его словам, весь исламский мир должен быть рядом с народом Палестины по вопросу Иерусалима.