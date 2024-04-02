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Аббас в беседе с Блинкеном высказался за срочную доставку гумпомощи в Газу

Аббас в беседе с Блинкеном высказался за срочную доставку гумпомощи в Газу Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на необходимость скорейшей доставки медикаментов и продовольствия в сектор Газа.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 01:48
Аббас в беседе с Блинкеном высказался за срочную доставку гумпомощи в Газу

Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на необходимость скорейшей доставки медикаментов и продовольствия в сектор Газа.

Как передает Report, об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

"Президент Аббас подчеркнул необходимость немедленно прекратить израильскую агрессию против палестинского народа, особенно в секторе Газа. Он отметил важность скорейшей доставки медикаментов и продовольствия, а также подачи воды, электричества и топлива на всю территорию сектора Газа, включая его северную часть", - отмечается в заявлении.

Аббас подчеркнул, что отвергает "насильственное перемещение палестинцев, будь то в секторе Газа или на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим".

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