Махмуд Аббас попросил Путина провести конференцию по ближневосточному урегулированию

Президент Палестины Махмуд Аббас в послании президенту России Владимиру Путину попросил организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Как передает Report, об этом заявил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
"Несколько недель назад Махмуд Аббас направил письмо президенту Путину. Он попросил его созвать международную конференцию в Москве для мирного процесса между Палестиной и Израилем. Эта конференция должна создать новый механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения", - заявил он.
По словам дипломата, в ответном послании Путин подтвердил свою поддержку палестинцев и двухгосударственного принципа урегулирования ближневосточного конфликта. Нофаль также подчеркнул, что Палестина высоко ценит российскую позицию и находится в контакте с Москвой по всем деталям урегулирования.
"Россия, США, ЕС, ООН находятся в процессе организации встречи квартета ближневосточных посредников", - сообщил он.
По словам дипломата, уровень и сроки встречи согласовываются.
По словам посла, Палестина хотела бы вести переговоры с Израилем на основе двухгосударственного принципа урегулирования ближневосточного конфликта.
"Мы очень хотим продолжать переговоры с Израилем на основе принципа двух государств", - сказал он.