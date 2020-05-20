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Махмуд Аббас попросил Путина провести конференцию по ближневосточному урегулированию

​Аббас попросил провести конференцию по ближневосточному конфликту

© AFN — Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас в послании президенту России Владимиру Путину попросил организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта. 

Как передает Report, об этом заявил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

"Несколько недель назад Махмуд Аббас направил письмо президенту Путину. Он попросил его созвать международную конференцию в Москве для мирного процесса между Палестиной и Израилем. Эта конференция должна создать новый механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами, чтобы положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения", - заявил он.

По словам дипломата, в ответном послании Путин подтвердил свою поддержку палестинцев и двухгосударственного принципа урегулирования ближневосточного конфликта. Нофаль также подчеркнул, что Палестина высоко ценит российскую позицию и находится в контакте с Москвой по всем деталям урегулирования.

"Россия, США, ЕС, ООН находятся в процессе организации встречи квартета ближневосточных посредников", - сообщил он.

По словам дипломата, уровень и сроки встречи согласовываются.

По словам посла, Палестина хотела бы вести переговоры с Израилем на основе двухгосударственного принципа урегулирования ближневосточного конфликта.

"Мы очень хотим продолжать переговоры с Израилем на основе принципа двух государств", - сказал он.

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