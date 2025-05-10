Аббас: Палестина стремится достичь перемирия в Газе

Палестина хочет добиться прекращения огня в секторе Газа и решить гуманитарные проблемы.

Палестина хочет добиться прекращения огня в секторе Газа и решить гуманитарные проблемы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным палестинский лидер Махмуд Аббас.

"Мы в настоящее время преодолеваем очень сложные условия, которые обусловлены военной обстановкой, вопросами заключения перемирия. Это касается как Западного берега реки Иордан, так и Газы. Мы хотим прекращения огня, решения гуманитарных вопросов", - подчеркнул он.

Напомним, что 15 января Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа. Соглашение, включающее три этапа, вступило в силу 19 января, его первая фаза закончилась 1 марта. Предполагалось, что за время действия первого этапа стороны договорятся о реализации второго, однако этого не произошло. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в палестинском анклаве, нанеся массированные удары. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.