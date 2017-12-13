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    Аббас: Палестина может отказаться от договоров с Израилем

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима продолжится в том же духе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас на чрезвычайном саммите стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    "Между нами и Израилем подписаны соглашения в Осло, но если ситуация не изменится, мы откажемся от этих соглашений", - заявил Аббас, выступая на саммите в Стамбуле.

    Он призвал саммит ОИС к принятию решительных мер для поддержки этого вопроса, в том числе к принятию экономических и политических мер против Израиля и бойкотирования израильских товаров.

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