Аббас: Палестина может отказаться от договоров с Израилем

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Палестина намерена отказаться от всех договоров с Израилем, в том числе от соглашений в Осло, если ситуация вокруг Иерусалима продолжится в том же духе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас на чрезвычайном саммите стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Между нами и Израилем подписаны соглашения в Осло, но если ситуация не изменится, мы откажемся от этих соглашений", - заявил Аббас, выступая на саммите в Стамбуле.

Он призвал саммит ОИС к принятию решительных мер для поддержки этого вопроса, в том числе к принятию экономических и политических мер против Израиля и бойкотирования израильских товаров.