Аббас: Палестина готова к мирным переговорам с Израилем об окончательном статусе

Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках мирной конференции.

Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках мирной конференции.

Как передает Report, об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью российским СМИ.

"Государство Палестина сформировало политическое видение и подготовило "дорожную карту", которая была одобрена группой шести арабских государств и представлена на рассмотрение США, Евросоюзу и членам СБ ООН. В ее основе лежит всеобъемлющее политическое решение, предусматривающее прекращение израильского присутствия в секторе Газа", - отметил он.

Президент подчеркнул, что представленное решение предполагает "выход на переговоры об окончательном статусе с израильской стороной в рамках международной мирной конференции в соответствии с определенным временным графиком и выработку механизма региональной безопасности". В рамках этого решения Палестинская национальная администрация (ПНА) готова исполнять свои функции на территории сектора Газа и требует прекращения всех односторонних враждебных действий со стороны Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме.