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Аббас: Палестина готова к мирным переговорам с Израилем об окончательном статусе

Аббас: Палестина готова к мирным переговорам с Израилем об окончательном статусе Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках мирной конференции.
Другие страны
7 августа 2024 г. 09:49
Аббас: Палестина готова к мирным переговорам с Израилем об окончательном статусе

Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках мирной конференции.

Как передает Report, об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью российским СМИ.

"Государство Палестина сформировало политическое видение и подготовило "дорожную карту", которая была одобрена группой шести арабских государств и представлена на рассмотрение США, Евросоюзу и членам СБ ООН. В ее основе лежит всеобъемлющее политическое решение, предусматривающее прекращение израильского присутствия в секторе Газа", - отметил он.

Президент подчеркнул, что представленное решение предполагает "выход на переговоры об окончательном статусе с израильской стороной в рамках международной мирной конференции в соответствии с определенным временным графиком и выработку механизма региональной безопасности". В рамках этого решения Палестинская национальная администрация (ПНА) готова исполнять свои функции на территории сектора Газа и требует прекращения всех односторонних враждебных действий со стороны Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме.

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Версия на азербайджанском языке Mahmud Abbas: Fələstin yekun statusla bağlı İsraillə sülh danışıqlarına hazırdır

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