Аббас отказался от встречи с Пенсом

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Лидер Палестины Махмуд Аббас не будет встречаться с вице-президентом США Майком Пенсом в связи с решением американского лидера Дональда Трампа по Иерусалиму.

Как передает Report, об этом сообщил советник Аббаса Маджди аль-Халиди.

«Встречи с Пенсом не будет.<...> Соединённые Штаты в решениях по Иерусалиму пересекли красную линию», — приводит его слова The Jerusalem Post.

Отмечается, что встреча должна была состояться в конце декабря.