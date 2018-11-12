Аббас обвинил ХАМАС в заговоре против палестинского государства

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Движение ХАМАС участвует в заговоре против создания независимого палестинского государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье палестинский лидер Махмуд Аббас, выступая в Рамалле на Западном берегу реки Иордан по случаю 14-й годовщины со дня смерти Ясира Арафата.

"Существует американский заговор в виде сделки века, есть заговор Израиля по ее реализации, и, к сожалению, мы видим еще один со стороны ХАМАС, нацеленный на срыв создания независимого палестинского государства", - считает он. "Исходя из этого, центральный совет постановил принять решительные и серьезные меры в ближайшие дни касательно отношений с этими сторонами. Их планы не пройдут, мы останемся непоколебимыми и будем дальше бороться за то, чтобы достичь права палестинского народа на самоопределение и создание независимого государства", - подчеркнул Аббас.

В этом контексте он выступил категорически против отправки через Израиль в контролируемый ХАМАС сектор Газа катарской финансовой помощи в обмен на "сохранение спокойствия" на границе с анклавом.

Ранее Палестина отказалась признавать Израиль и прекратила сотрудничество в сфере безопасности.