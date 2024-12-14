Аббас обсуждал с Трампом соглашение с Израилем при участии Саудовской Аравии

Президент Палестины Махмуд Аббас рассказал, что обсуждал с избранным президентом США Дональдом Трампом установление мира с Израилем при привлечении Саудовской Аравии.

Президент Палестины Махмуд Аббас рассказал, что обсуждал с избранным президентом США Дональдом Трампом установление мира с Израилем при привлечении Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera.

"Саудовская Аравия, США, Египет, Иордания, Катар заинтересованы в поиске решения. Американцы хотят нормализации отношений Саудовской Аравии [с Израилем], но Эр-Рияд не будет нормализовать отношения с Израилем, пока [премьер-министр Биньямин] Нетаньяху не признает государство Палестина. С Трампом мы долго говорили по телефону, обсуждая тему завершения войны и достижения мира при участии Саудовской Аравии", - сказал он.

Он сказал, что Палестинская национальная администрация готова взять контроль над сектором Газа.

"ХАМАС - часть нашего народа, мы его не исключаем, но это не правительство", - сказал Аббас, добавив, что соглашение ХАМАС и Израиля в 2007 году было попыткой отделить сектор Газа от Палестины. "Мы больше не хотим такого соглашения", - указал президент Палестины.