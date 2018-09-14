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    Аббас назвал условия для встречи с Трампом

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Палестины Махмуд Аббас назвал три условия для встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН. Об этом сообщает Donia Al-Watan, передает Report. 

    По словам члена Палестинского национального совета Валида Авада, США попросили Палестину о проведении встречи между Аббасом и Трампом в кулуарах ГА ООН. Он также добавил, что Аббас выдвинул три условия для согласия на встречу с Трампом. Авад подчеркнул, что лидер Палестины потребовал от США убрать посольство из Иерусалима, закрыть тему «сделки века» и сменить представителей, которые несут ответственность за переговоры между палестинцами и израильтянами.

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