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Аббас и Блинкен начали в Рамалле переговоры по ситуации в Газе

Аббас и Блинкен начали в Рамалле переговоры по ситуации в Газе Лидер Палестины Махмуд Аббас принял в своей резиденции в городе Рамалла, находящемся на Западном берегу реки Иордан, госсекретаря США Энтони Блинкена.
Другие страны
10 января 2024 г. 14:00
Аббас и Блинкен начали в Рамалле переговоры по ситуации в Газе

Лидер Палестины Махмуд Аббас принял в своей резиденции в городе Рамалла, находящемся на Западном берегу реки Иордан, госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, переговоры сосредоточены на ситуации в секторе Газа и на обострении обстановки на Западном берегу Иордана.

Госсекретарь США прибыл в Рамаллу после серии встреч, проведенных им с руководством Израиля.

Блинкен находится в очередном турне по ряду ближневосточных стран, пытаясь найти приемлемые для сторон конфликта в Газе варианты его урегулирования.

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Версия на азербайджанском языке Abbas və Blinken Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı danışıqlara başlayıblar
Версия на английском языке Blinken meets Palestinian leader Abbas in Ramallah

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