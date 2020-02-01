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Аббас 11 февраля намерен представить СБ ООН альтернативу мирному плану США

Аббас 11 февраля намерен представить СБ ООН альтернативу мирному плану

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас представит 11 февраля на заседании Совета Безопасности ООН альтернативный план ближневосточного урегулирования в противовес предложенной президентом США Дональдом Трампом "сделке века". 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики по итогам прошедшего в Каире в субботу экстренного заседания Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Президент Аббас примет участие в заседании Совета Безопасности 11 февраля, - сказал министр на пресс-конференции, которую транслировали арабские телеканалы. - На нем он намерен представить альтернативу мирному плану США".

В итоговом коммюнике созванной по просьбе Палестины внеочередной встречи ЛАГ поддержала ее позицию, отвергла "сделку века" и призвала мировое сообщество "не иметь дело с этим несправедливым планом". При этом министры предостерегли Израиль от реализации в одностороннем порядке его положений и "игнорирования международных резолюций".

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