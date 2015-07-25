Израиль поможет Индии очистить реку Ганг

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Израильские технологии могут помочь очистить священную, но загрязненную реку Ганг в Индии.

Как передает Report, об этом заявил посол Израиля в интервью индийской прессе.

Делегация израильских экспертов в области водоочистки, состоящая из чиновников и частных предпринимателей, посетит Индию на этой неделе, чтобы узнать о проблеме подробнее. Они помогут, в частности, удовлетворить растущую потребность населения в пресной воде.

Ганг – самая большая река в Индии. Река обеспечивает водой более трети огромного населения страны и является святыней для индусов. В списке самых загрязненных рек в мире Ганг занимает пятое место. В сезон засухи Ганг существенно мелеет, поскольку местные жители используют воду для полива и других целей.

Одним из предвыборных обещаний премьер-министра Нарендры Моди было очистить реку, куда жители 29 городов, через которые она протекает, сбрасывают как промышленные отходы, так и трупы. В прошлом году Моди инициировал проект очистки Ганга, и в рамках кампании по сбору средств на его финансирование даже продал свой костюм за 700 тыс. долларов США.