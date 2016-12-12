 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гуттериш: штат ООН и его бюджет нуждаются в реформировании

    12 декабря он официально вступил в должность Генерального секретаря

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Новый Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что штат ООН и его бюджет нуждаются в реформировании.

    Как передает Report, об этом он сказал во время первого выступления после церемонии вступления в должность Генсека ООН.

    "Я хочу сказать, что требуют реформирования и штат ООН, и его бюджет. Их задача, это предупреждать кризисы, а не бороться с их последствиями ", - отметил А.Гуттериш.

    Напомним, 12 декабря А.Гуттериш принес присягу и официально вступил в должность Генерального секретаря ООН.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi