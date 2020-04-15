99-летний британец собрал 5 млн долларов пожертвований на борьбу с COVID-19

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, которому 30 апреля, исполнится 100 лет, собрал в виде пожертвований 4 млн фунтов стерлингов (5 млн долларов США) на нужды Национальной службы здравоохранения (НСЗ) в борьбе с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

На просьбу о пожертвованиях на сайте ветерана откликнулись 98 тыс. человек, которые перечислили ему средства. С целью привлечения пожертвований капитан британской армии в отставке выложил во всемирной паутине фотографию, на которой он обходит свой небольшой сад в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур надеется отметить столетие, совершив 100 кругов.

"Когда я начал этот путь в прошлый понедельник, моей целью была 1 тыс. фунтов для НСЗ, которая вылечила меня от рака и перелома шейки бедра, - рассказал Мур. - А теперь просто слов нет - огромное спасибо всем, кто откликнулся".

По данным Минздрава королевства, общее число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом превысило 12 тыс., а инфицированных - приблизилось к 94 тыс. При этом после трех подряд дней уменьшения числа ежедневных смертей в стране количество летальных исходов вновь выросло