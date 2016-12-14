92-летний президент Зимбабве намерен участвовать в очередных президентских выборах

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Роберт Мугабе намерен участвовать в очередных президентских выборах, проведение которых намечено на 2018 год.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", по словам секретаря правящей партии "Союз африканского народа Зимбабве" Игнатиуса Чомбо, партия поддержит кандидатуру 92-летнего Мугабе на этих выборах. Чомбо сказал, что Мугабе приносит мудрость и согласие в руководство страной. Ранее сам Мугабе заявлял, что хочет находиться у власти до конца жизни.

Мугабе занимает пост президента Зимбабве с 1987 года и является старейшим руководителем государства в мире.