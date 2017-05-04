92 государства-члена ООН уплатили свои взносы в регулярный бюджет на 2017-2018 гг.

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На данный момент 92 государства-члена ООН уплатили свои взносы в регулярный бюджет на 2017-2018 год. Это на 13 стран больше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщил заместитель Генерального секретаря по вопросам управления Юкио Такасу.

По его словам, финансовое положение ООН в этом году было, в целом, благоприятным. Однако многие государства-члены не спешат с выплатой причитающихся с них взносов, а поэтому к концу года положение Организации может стать более затруднительным, возможно, придется брать деньги взаймы.

На 2016 -2017 год бюджет ООН определен в размере 5,4 млрд. долларов США.

Размер взноса каждого государства в регулярный бюджет исчисляется в процентах от общих расходов Организации. Шкалу взносов каждые три года определяет Генеральная Ассамблея ООН.

Согласно этой шкале, США оплачивают 22 процента регулярного бюджета ООН, Япония почти 10 процентов, а Германия чуть больше семи процентов. На плечах Китая – 7,9 процента, а России - 3,088 процента. Процентная доля Азербайджана составляет 0,060.