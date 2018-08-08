90-летняя мать Скрипаля планирует посетить его в Великобритании

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Проживающая в Ярославле мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль планирует посетить Великобританию для встречи с сыном. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила племянница Скрипаля Виктория.

"Решили подавать документы от имени бабушки, я как сопровождающий. Но мне, скорее всего в очередной раз откажут", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что 11 августа встретится с адвокатом и обсудит подготовку документов для подачи на визу. По словам Виктории, 90-летняя Елена Скрипаль надеется, что ей разрешат увидеть сына. "Я надеюсь, они проявят милосердие, лояльность", - добавила Скрипаль.