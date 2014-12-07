90-летний Роберт Мугабе переизбран главой правящей партии Зимбабве

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Роберт Мугабе переизбран главой правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз, передает Reportсо ссылкой на Би-би-си.

90-летний Мугабе возглавляет страну с 1980 года, срок его президентских полномочий истекает в 2018 году.

Одним из руководителей правящей партии стала супруга Мугабе Грейс.

Наблюдатели отмечают, что назначение Грейс Мугабе на должность главы женского крыла партии может свидетельствовать о ее возможном выдвижении на президентский пост в будущем.

В последние месяцы 49-летняя Грейс Мугабе выступала с критикой политических оппонентов своего супруга, в том числе вице-президента Джойса Муджуру.