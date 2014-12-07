90-летний Роберт Мугабе переизбран главой правящей партии Зимбабве

90-летний Мугабе возглавляет страну с 1980 года, срок его президентских полномочий истекает в 2018 году.
Одним из руководителей правящей партии стала супруга Мугабе Грейс.
Наблюдатели отмечают, что назначение Грейс Мугабе на должность главы женского крыла партии может свидетельствовать о ее возможном выдвижении на президентский пост в будущем.
В последние месяцы 49-летняя Грейс Мугабе выступала с критикой политических оппонентов своего супруга, в том числе вице-президента Джойса Муджуру.
News DepartmentАвтор новости
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