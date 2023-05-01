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90,21% избирателей поддержали проект новой конституции в Узбекистане

90,21% избирателей поддержали проект новой конституции в Узбекистане 90,21% избирателей Узбекистана поддержали проект закона о новой конституции.
Другие страны
1 мая 2023 г. 10:37
90,21% избирателей поддержали проект новой конституции в Узбекистане

90,21% избирателей поддержали проект закона о новой конституции Узбекистана.

Как передает Report, об этом гласят предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечается, что итоговая явка на референдум по предварительным данным составила 84,54%.

Отметим, что референдум по внесению изменений в конституцию Узбекистана проводится по инициативе президента страны Шавката Мирзиёева. Одна из главных поправок в основной закон страны касается продления полномочий президента страны с пяти до семи лет. Сроки действующего главы государства Мирзиёева будут обнулены, то есть в 2026 году он сможет баллотироваться в третий раз.

Кроме того, согласно поправкам, Узбекистан провозглашается социальным государством.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda seçicilərin 90,21 faizi yeni konstitusiya layihəsini dəstəkləyib

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