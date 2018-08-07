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    9 человек скончались и 50 получили пищевые отравления на поминках в Перу

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Девять человек скончались и 50 получили пищевые отравления на поминках по усопшему в перуанском округе Сан-Хосе-де-Ушуа региона Аякучо.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по предварительным данным, в продукты питания могло попасть средство для борьбы с насекомыми. В результате четыре человека находятся в очень тяжелом состоянии, еще 21 - в критическом.

    Сейчас ВВС Перу вывозят отравившихся людей в больничный комплекс города Ика.

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