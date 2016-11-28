85 погибших в боях в Центральноафриканской Республике

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Министр коммуникаций Центральноафриканской Республики заявил, что в ходе столкновений между враждующими вооруженными группировками были убиты, по меньшей мере, 85 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Mignews.

Бои вспыхнули на прошлой неделе в Бриа, около 450 км к северо-востоку от Банги, между двумя группами повстанцев, Народным фронтом возрождения Центральноафриканской Республики и Союзом по вопросам мира в Центральной Африке. Затем столкновения распространились на Бамбари.