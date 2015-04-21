Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В ООН уточнили число жертв крушения корабля с мигрантами у итальянских берегов в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", 800 мигрантов признаны погибшими в результате кораблекрушения в Средиземном море.

"Мы можем сказать, что 800 человек погибли", — заявила представитель ООН в Италии Карлотта Сами.

Ранее сообщалось, что двоих выживших в крушении арестовали по подозрению в торговле людьми. Спасти удалось меньше 30-ти пассажиров.